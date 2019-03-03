انت الان تتابع نائب: انهيار كباري المشاة ظاهرة متكررة.. ولازم نطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كوبري طوخ المنهار

تقدم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة انهيار كبارى المشاة في أكثر من منطقة ومحافظة، وآخرها تصادم سيارة نقل بها ونش، بكوبري كفر الجمال للمشاة على طريق الإسكندرية الزراعي مركز طوخ (القليوبية)، والذي أدي لسقوط الكوبري، مشيرا إلى أن انهيار كباري المشاة ظاهرة متكررة، وترجع إلى عدة أسباب منها ظروف التشغيل السيئة، بجانب قلة الصيانة والإجهادات الزائدة وتناقص مساحة مقطع القطاع الحديدي المستخدم في جسم الكوبري.

وأضاف زين الدين أن التعدي على الطرق وعمليات الحفر التي تتم من قبل بعض المواطنين أسفل الكباري السبب الرئيسي وراء انهيار بعض كباري المشاة، بالإضافة إلى مرور سيارات النقل مرتفعة الحجم بالمخالفة، مطالبا بسرعة فحص أجساد الكباري وإعداد تقرير في كل محافظة عن حالة كباري المشاة في كل قرية ومدينة ومحافظة، والتنسيق