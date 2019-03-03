انت الان تتابع طلب برلماني لإنهاء قانون العاملين بالصناديق الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بخطاب إلى النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة، للمطالبة ببيان سير القانون في الفترة القادمة وتحديد موعد للتصويت النهائي على مشروع القانون، قائلا إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون، في أبريل 2018، وأحيل إلى لجنة القوي العاملة، التي ناقشته بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه، ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة حتى تم التقدم، في 14 أكتوبر 2018، بخطاب إلى اللجنة لاستعجال نظر القانون.

وأضاف فؤاد، في خطابه، اليوم الأحد، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018، لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة 24 ديسمبر الماضي، ولم يتم التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية"، كما تم