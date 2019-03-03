انت الان تتابع طلب برلماني لإنهاء قانون العاملين بالصناديق الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بخطاب إلى النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة، للمطالبة ببيان سير القانون في الفترة القادمة وتحديد موعد للتصويت النهائي على مشروع القانون، قائلا إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون، في أبريل 2018، وأحيل إلى لجنة القوي العاملة، التي ناقشته بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه، ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة حتى تم التقدم، في 14 أكتوبر 2018، بخطاب إلى اللجنة لاستعجال نظر القانون.
وأضاف فؤاد، في خطابه، اليوم الأحد، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018، لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة 24 ديسمبر الماضي، ولم يتم التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية"، كما تم
وأضاف فؤاد، في خطابه، اليوم الأحد، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018، لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة 24 ديسمبر الماضي، ولم يتم التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية"، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للاتفاق على مدة زمنية يتم فيها الضم.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتى الآن، ما تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بالنواب كممثلين عنهم، إذ تم منحهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور على حقوقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب برلماني لإنهاء قانون العاملين بالصناديق الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.