شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 عاطلين تسللوا لمدرسة في الدقهلية لسرقة معمل الكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي ضباط مباحث الدقهلية، اليوم، القبض على 4 عاطلين أثناء محاولتهم سرقة محتويات معمل الحاسب الآلي داخل مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية وبحوزتهم المسروقات .

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمركز شرطة طلخا من حارس مدرسة أحمد حسن الزيات برؤيته لعدد من الأشخاص يتسللون إلى المدرسة ويسرقون محتويات معمل الحاسب الآلي .

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، إلى المدرسة وتمكنوا من ضبط 4 عاطلين حال قيامهم بنقل محتويات معمل الحاسب الآلي لخارج المدرسة عقب تسللهم من أعلى السور .

وبالفحص تبين أن المتهمين هم: «وليد. ج. ف»، 17سنة، عاطل«و»محمد ص. إ، 17سنة«، و»كريم. م. ك«19سنة، ويقيمون بشارع جامع مسعود، بمدينة طلخا و»نور. إ. ا«،17سنة، طالب ومقيم تقسيم عمرو يونس، وبحوزتهم صفيحة منشار وقطر معدني، وكماشة وشاكوش صغر الحجم.

وعثر بحوزة المتهمين على المسروقات التي تمكنوا من نقلها خارج المدرسة وهى: «35 كيسة كمبيوتر، و26 شاشة، وجهازلاب توب، 15كيبورد، 8 ماوس، وماكينة طباعة».

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على سرقة محتويات المدرسة وأعدوا النية لذلك بالتسلل إلى المدرسة ليلا مستغلين وجود الحارس بحجرته وقاموا بفتح باب معمل الكمبيوتر وسرقة محتوياته . تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .