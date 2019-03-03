شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستجيب لشكوى مواطن بغلق ورشة حدادة غير مرخصة تسبب إزعاج للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شكوى من مواطن، بمدينة كرداسة، بوجود ورشة حدادة غير مرخصة بشارع الرحمن خلف عمارة الجاز بمنطقة ناهيا ببرك الخيام تسبب إزعاج للمواطنين.
أصدر محافظ الجيزة على الفور قرارًا بغلق الورشة، كما كلف رئيس مركز ومدينة كرداسة بسرعة التوجه لغلق ورشة الحدادة محل الشكوى الصادر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها، كما وجهه بالمرور الدوري على الورشة للتأكد من عدم تكرار فتحها مجددًا.
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