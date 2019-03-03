شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. 29 دولة توقَّع على اتفاقية السماوات الإفريقية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بقطاع الطيران المدني، أن إجمالي عدد الدول الافريقية التي وقعت على اتفاقية السماوات الإفريقية الموحدة المعروفة بـ «SATM»، وصل إلى 29 دولة، في مقدمتها مصر التى تتبني هذا المشروع الضخم، بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، موضحا أن هذه الاتفاقية ستعمل على تحرير حركة الطيران في القارة الافريقية دون قيود أو فواصل بين الدول الإفريقية.

وأكدت المصادرلـ«المصري اليوم» أن الاتفاقية تخدم شركات الطيران الإفريقية دون غيرها، سواء كانت شركات مملوكة للحكومات الافريقية أو للقطاع الخاص، ولن تستفيد منها شركات الطيران من خارج القارة السمراء.

ويسعى الاتحاد الإفريقي ومنظمة الطيران المدني الافريقية، وهي المنظمة التابعة للاتحاد يعملان علي قدم وساق للتعجيل لتوقيع غالبية الدول الافريقية على الاتفاقية، كما أن منظمة «الكوميسا» الافريقي تشارك أيضا في الترويج لهذه الاتفاقية، لأنها الملاذ الوحيد لتسهيل حركة التجارة والشحن الجوي بين البلدان الإفريقية.

وأوضحت المصادر أن هناك 4 شركات طيران إفريقية كبري، هي التي لديها القدرة على الاستفادة من هذه الاتفاقية، وباستطاعتها أن توسع من نقاط طيرانها الي مختلف العواصم الافريقية، وهي مصر للطيران، والخطوط الاثيوبية، والجنوب إفريقية، والخطوط الكينية، بالإضافة الي بعض شركات الطيران الخاص التي باستطاعتها أن تعمل علي فتح خطوط طيران جديدة في بعض البلدان الافريقية، التي تعاني من عدم وجود شركات طيران لديها، قادرة على تلبية حركة السفر لمواطنيها.

وقالت المصادر، إنه على سبيل المثال لو كان هناك مسافر من السنغال يريد السفر إلى مصر، فإن رحلته سوف تأخذ من الوقت نحو 20 ساعة، لأنه سيطر من السفر إلى فرنسا والبقاء بها ترانزيت، انتظارًا لموعد أي رحلة للقاهرة، رغم أن زمن الرحلة بين دكار- القاهرة لن يزيد عن 5 ساعات في حال وجود خطوط مباشرة.

وخلال العام الجاري 2019، سوف تتمكن أي شركة طيران إفريقية من الطيران الي أي نقطة أو عاصمة أو مدينة إفريقية، بأي عدد من الرحلات وفي أي وقت، دون الحاجة الي القيام بعقد اتفاقيات مع أي بلد إفريقي، وهذا سيعمل على تخفيض مدة السفر وتكلفته، وستقل مدة وتكلفة السفر على المواطنين.