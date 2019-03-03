شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تستعين بـ«جنرال إلكتريك» الأمريكية في تقرير حادث «قطار محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بهيئة السكة الحديد أن اللجنة الفنية المشكلة من خارج الهيئة طلبت رسمياً من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية المصنعة لجرار حادث محطة مصر المشاركة والرأي الفني في الجرار.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يصل خبير من الشركة خلال الأيام المقبلة لمعاينة الجرار وإبداء الرأي الفني في أسباب انفجار الجرار.

من ناحية أخرى، قالت مسؤول بشركة جنرال إلكتريك لـ«المصري اليوم»: «إن مسؤولي الشركة شاهدوا فيديوهات اصطدام الجرار وانفجاره وإن هناك أكثر من ملاحظة وهي أن سرعة الجرار لحظة الاصطدام تقدر بـ ٨٠ كيلو متر في الساعة والملاحظة الثانية هي الانفجار، خاصة أنها الأولى التي تحدث لهذه النوعية من الجرارات.

كما انتهت اللجنة الفنية المشكلة من جامعة القاهرة لفحص المبنى الملاصق للسكة الحديد والذي تضرر نتيجة حادث الانفجار ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها الأسبوع المقبل للسكة الحديد.

وأضافت المصادر أن جرار الحادث من النوعية القديمة التي تم توريدها في التسعينيات وأن الهيئة هي التي تقوم بعمل الصيانة الدورية له.