شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» لرئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي: نعمل على تحويل مصر لمركز لتبادل الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ليو زايني، رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والمنظمة، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة، والحكومة المصرية بصفة عامة، لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار «شاكر»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى القدرات الكهربائية الكبيرة التى تمتلكها مصر الآن سواء من الطاقات التقليدية أو الطاقات المتجددة، معرباً أننا الآن نعمل على أن تصبح مصر محوراً لتبادل الطاقة فى المنطقة.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصري وعدد من الشركات الصينية، مشيراً إلى التعاون القائم مع شركة «State Grid»، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس، وشركة «State Grid»، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وذلك لتطوير وتدعيم شبكة النقل لاستيعاب القدرات الكهربائية الضخمة المضافة، وفي هذا الصدد، فقد تم التعاقد على إنشاء شركة «State Grid» لحوالي 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت.

وأشاد رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي «GEIDCO» بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقيها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكداً على رغبته فى التعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية.

وأضاف أن «المنظمة بصدد الانتهاء من إعداد دراسة شاملة للربط العالمى بنهاية أكتوبر 2019»، مشيراً إلى ضرورة استغلال القدرات الهائلة التى تمتلكها دول القارة الأفريقية من مصادر مائية وشمسية لصالح القارة.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء على أتم استعداد لتقديم كافة المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء بما فى ذلك إستراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة فى مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار فى الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة (GEIDCO) بإعدادها.

وأشار «شاكر» إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأوضح أنه نتيجة للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية فى مصر نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين ومؤسسات التمويل حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد 32 شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية «FIT»، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام.

كما أشار الدكتور شاكر أن هناك مباحثات مع الجانب القبرصي لتبادل قدرات كهربائية مع قبرص بحوالى 2000 ميجاوات على مرحلتين من خلال مد كابل بحري، موضحاً أننا بذلك نكون قد نجحنا فى وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط، والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية.