شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع يطلُب سماع شهادة «عنان» و«الجنزوري» و«شفيق» في «التخابر مع حماس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين، من قيادات جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع حماس».

عقدت الجلسة برئاسة لمستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفي بداية الجلسة، قدمت النيابة أصل المحضر رقم 4 أحوال سجن شديد الحراسة طره، المؤرخ في 2 مارس 2019، وتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة للتصريح للدفاع بزيارة المتهم خيرت الشاطر في محبسه لمرة واحدة ما قبل جلسة 3 مارس، فإنه لم يقم دفاع المتهم المذكور بزيارته حتى تاريخه، وأنه تم اثبات ذلك في البند رقم 63 في دفتر أحوال السجن.

كما قدمت النيابة المحضر رقم 65 أحوال سجن ملحق، المزرعة المؤرخ أيضًا في 2 مارس، تضمن أنه نفاذا لقرار محكمة الجنايات بالتصريح للدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم لمرة واحدة قبل جلسة 3 مارس فإنه بمتابعة حضور دفاع المتهمين لتمكينهم بلقائهم في محبسهم لم يحضر أحد تاريخ ووقت تحرير المحضر.

كما قدمت النيابة محضر آخر، يحمل رقم 95 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة بتاريخ 2 مارس، تضمن أنه لم يحضر أحد من دفاع المتهمين لزيارتهم بناء على قرار المحكمة. بينما طلب الدفاع من المحكمة التصريح بزيارة المتهمين بين فترات الانعقاد والمداولة بالجلسة،

وطلب الدفاع سماع شهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، وقائد قوات حرس الحدود المصرية وقائد الجيش الثاني الميداني، إبان الاحداث، بجانب الاستماع لشهادة روؤساء الوزراء وهم عصام شرف وكمال الجنزوري وأحمد شفيق، ووزير الخارجية محمد العرابي للوقوف عما إذا كان لديهم أي معلومات.

فضت المحكمة الاحراز حيث تبين احراز ان الحرز الاول عبارةعن مظروف ج/9، وهو عبارة عن بريد مرسل من شخص يدعى خالد سعد إلى خيرت الشاطر، بتاريخ 28 فبراير 2013 الساعة 11.40 صباحا، ويوجد عنوان جانبى «تقرير عن اجتماع فبراير»، وعنوان آخر «للعرض على المهندس خيرت - محضر الاجتماع مع ابو سالم»، ومرفق به صور ضوئية من الصحيفة رقم 516 حتى الصحيفة 518.

كما تمت مناقشة عدة بنود بها أهداف وغاية المؤسسة وهيكلها القانوني والتحضير للجلسة الاستراتيجية الخاصة بصياغة الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة والاجتماع وحضر الاجتماع كلا من محمد سالم وخالد حمزة وعمار خالد، وبالصحيفة الاخيرة الأسماء المقترحة للمشاركة في الجلسة الاستراتيجية.

كما تبين أن الحرز الثاني عبارة عن مظروف 10/ج يحمل عنوان «موضوع وزارة الثقافة للاطلاع والطباعة للمهندس خيرت للأهمية»، بتاريخ 8 يونيو 2013 الساعة 7.32 ومرفق به، الصحف من 520 حتى 531 ويوجد رسم كروكي لهيكل التنظيم لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها واصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمؤسسات التابعة للوزير، ونبذة عن تلك الجهات، وهى مركز تحقيق التراث، ومركز تاريخ مصر المعاصر، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وأصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.