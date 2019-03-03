شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعي رئيس «السكة الحديد» وقيادات الهيئة بسبب حادث «قطار محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بهيئة السكة الحديد إن النيابة العامة استدعت رئيس هيئة السكة الحديد ومديري التشغيل بالورش والمدير المسؤول عن عمليات المناورات للجرارات لسؤالهم على سبيل الاستدلال في الحادث، واستيضاح كيفية عمل المناورات وآلية خروج الجرارات من الورش.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة تنتظر التقارير الفنية الخاصة باللجان التي تم تشكيلها من الهيئة والجامعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدا لإنهاء القضية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم الإهمال الجسيم والقتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس كل من سائق الجرار رقم ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة ، وسائق الجرار رقم ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.