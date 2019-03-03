شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 تابع، قرار الجمعية العامة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، بتشكيل مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس محمد السعيد محمد العبد، رئيسًا وعضوًا منتدبًا، والمهندس محمد مهدي رزق النشار، عضوًا، والمهندس عبدالله إبراهيم عبدالله عبدالله، عضوًا، والمهندس عبدالناصر معروف عبدالله، عضوًا، والمهندس هاني عياد جرجس سوريال، عضوًا، والمحاسبة سلوى عفيفي شحاتة عفيفي، عضوًا، ولطفي محمد الدسوقي، عضوًا ممثلا عن العاملين.

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