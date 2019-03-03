شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات غدا لأعمال غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة 10 مساء وحتي الساعة 4 صباح بعد غد الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور. وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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