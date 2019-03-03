شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أمطار على السواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 13 درجة

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم فتحى، وكنيته "أبو أنس" بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية اكتوبر الإرهابية".





اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشكل نهائى جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، الخليج 365 يقدم فى 12 معلومة ترتيب المواد وموعد الامتحانات.





أعلن الرئیس الجزائرى عبدالعزيز بوتفلیقة اليوم الأحد، عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى 18 أبريل المقبل.





قررت نيابة شمال القاهرة الكلية حبس مشرف التحويلة الرئيسى فى حادث قطار محطة مصر، والذى أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 41، بعد ضبطه مساء أمس وإخضاعه للتحقيق، 4 أيام على ذمة التحقيق.





استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، محمد شقير، وزير الاتصالات اللبنانى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





على طريقة فيلم المصلحة، وفى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، استهدف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء، وبمشاركة والقوات المسلحة عدة مناطق، دائرة مركزى شرطة "أبورديس – كاترين".





نجحت وزارة الداخلية فى ضبط سيارة بالطريق الإقليمى بنطاق محافظة الفيوم، بداخلها 54 ألف قرص مخدر.





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى: "عزبة الوالدة – عرب الوالدة بحلوان – منطقه الزلزال – تعاونيات منشية عين حلون – منطقه عين حلوان" لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا الاثنين وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، بسبب أعمال الطريق الدائرى الأوسطى الأمر الذى يستلزم معه تحويل مسار خط 1000مم المتعارض مع قواعد الكوبرى بجوار محطة شمال حلوان .





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





نشرت الجريدة الرسمية، قرار اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض الكائنة جنوب الطريق الساحلى بمدينة العلمين الجديدة بمساحة 259 فدان لإقامة المدينة التراثية.





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، بمحافظات الصعيد، بطاقة 1.145 مليون م3/يوم (418 مليون م3/سنة)، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، لخدمة نحو 8 ملايين نسمة، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 34 محطة منها في العام المالي 2018/2019، والانتهاء من تنفيذ 18 محطة في العام المالي 2019/2020.





تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب أكثر من مليون جنيه، قبل سفره إلى إحدى الدول الخليجية، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد المصرى.





يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، وزير الاتصالات اللبنانى بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات المصرى لبحث سبل التعاون المشترك.