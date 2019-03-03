شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة ورئيس الجامعة يزوران ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم الأحد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة مقر مؤسسة ”الخليج 365” وتفقدا دورة العمل داخل صالة التحرير الرئيسية وصالات التحرير الفرعية وكان فى استقبالهما الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”.

وقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح شرحا وافيا حول كيفية العمل داخل صالة التحرير، والمعايير التى تتبعها الجريدة فى الإدارة ونشر المحتوى، كما أشاد كل من المهندس محمد الرشيدى والدكتور حسام الملاحى بتجربة ”الخليج 365” والجهود المبذولة من جانب فريق العمل.

يذكر أن جامعة النهضة نجحت خلال فترة وجيزة فى تقديم خدمات تعليمية متميزة لتكوين الطلاب علميا وتقنيا وفكريا وثقافيا متكاملا ومتوافقا مع متطلبات العصر ليكونوا قادرين على المنافسة فى العلم وفى العمل ، كما نجحت فى القيام بدور قيادى وتنويرى فى نهضة المجتمع وهو الهدف الذى تسعى إليه الجامعة منذ تأسيسها لتخريج جيل جديد من الشباب قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ليكونوا سفراء مصر فى الداخل والخارج.



































