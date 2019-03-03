شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: مكافحة الإرهاب تتصدر أولويات اجتماع الوزراء العرب غدا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل بأن مكافحة الإرهاب ستكون على رأس الموضوعات التى سيتم تناولها غدًا الاثنين فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب فى تونس.

وأوضح الوزير -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيركز بالأساس على مناقشة تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية فى مجال مكافحة الإرهاب، ووضع استراتيجية جديدة فى هذا الشأن تتواءم مع المتغيرات الحاصلة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولي، مضيفًا أنه من المنتظر التوقيع -على هامش الاجتماع- على اتفاقيتين وبروتوكولين فى مجالات مكافحة القرصنة، والاتجار بالبشر، والاستنساخ، وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وحول ما تتطلع إليه مصر من هذا الاجتماع المشترك، أكد وزير العدل حرص مصر على تحقيق إجماع عربى حول مسألة مكافحة الإرهاب، ومنع الاتجار بالبشر، وتجريم القرصنة والتوصل إلى توافق عربى لنبذ هذه الفكرة.