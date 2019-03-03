"قتل مراته وأصحابه اغتصبوا صديقتها".. كواليس جديدة في جريمة بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأحد، عن ملابسات جديدة في مقتل سيدة عشرينية على يد زوجها عرفيًا بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية بلاغ تلقاه العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مدير مستشفى أم المصريين بوفاة سيدة عشرينية متأثرة بإصابتها بـ"بلي" في الوجه.

صديقة المجني عليها التي كانت تقيم رفقتها في شقة مستأجرة بمنطقة كفر طهرمس، أوضحت أن يوم الحادث أخبرتها الضحية بحضور زوجها للمكوث معها لبضع الوقت، مشيرة إلى أنه لدى وصوله نشبت بينهما مشادة كلامية حادة.

أضافت الصديقة أن الزوج أخرج طبنجة "بلي" من طيات ملابسه، وأطلق عيارا نحو زوجته عرفيًا، فأصابها بمنطقة الجبهة، لافتة إلى أنه اتصل باثنين من أصدقائه طلبا للمساعدة، إذ حضرا واستخرجا "البلي" من صديقتها.

وقالت الصديقة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد صديقي الزوج، وأنهما قاما بتهديدها أيضا، لافتة إلى أنهما غادرا بعدها رفقة الزوج.

وأشارت الصديقة إلى أنها لاحظت تدهور حالة الزوجة بمرور الوقت، وأسرعت بنقلها لمستشفى أم المصريين أملا في إنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في نفس اليوم.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بسرعة ضبط المتهمين، وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه الرائد أحمد عصام والنقيبين كريم عبد الرازق وأيمن سكوري من ضبطهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.