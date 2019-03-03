بالأرقام.. جهود شرطة التموين خلال 48 ساعة بالقاهرة والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي أمن القاهرة والغربية، توجيه حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط العديد من المخالفات التموينية خلال 48 ساعة.،وبدأت الجهود بتحرير 13 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 594 أسطوانة بوتاجاز، و3 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 99180 لتر مواد بترولية، و7 قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها 89,550 طن دقيق، وتحرير 235 قضية في مجال مخالفات المخابز، ضبط خلالها 4100 رغيف خبز.

كما تم تحرير 21 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 4,066 طن سكر و6660 عبوة زيت طعام، وضبط 5 قضايا في مجال الاستيلاء على الدعم، بالإضافة إلى تحرير 37 قضية في مجال الغش الغذائي، ضبط خلالها 19,006 طن مواد غذائية متنوعة، و16597 عبوة مواد غذائية، وتحرير 27 قضية في مجال الغش التجاري، ضبط خلالها 750 كيلو جرام بويات، و400 لتر منظفات و1054 عبوة مستحضرات تجميل، إلى جانب تحرير570 قضية في مجال المحلات العامة، وتحرير 43 قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 6,650 طن لحوم، و115 كيلو أسماك.

وحُرر 25 قضية في مجال بيع السجائر بأعلى من السعر المقرر، ضبط خلالها 13800عبوة سجائر ومعسل، إلى جانب تحرير 50 قضية في مجال الثروة الحيوانية، ضبط خلالها 6003,370 طن أسمدة وأعلاف ،420 عبوة مبيدات زراعية، بالإضافة إلى تحرير قضيتين في مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر، ضبط خلالها 3963 مستلزمات طبية وقطع أجهزة كهربائية.