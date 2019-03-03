وزير الكهرباء يبحث مع رئيس منظمة الربط العالمي تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ليو زاهينا رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي والوفد المرافق له، لبحث دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والمنظمة.

ورحب الدكتور شاكر في بداية اللقاء برئيس منظمة الربط الكهربائى العالمي، مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة بمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرات كهربائية كبيرة سواء من الطاقات التقليدية أو الطاقات المتجددة وهذا ما يؤهلها لتصبح محوراً لتبادل الطاقة في المنطقة.

وأشاد بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصري وعدد من الشركات الصينية، مشيراً إلى التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركتي سيمنس الألمانية وState Grid الصينية خلال مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي، وذلك لتطوير وتدعيم شبكة النقل لإستيعاب القدرات الكهربائية الضخمة المضافة، موضحا أنه تم التعاقد على إنشاء الشركة الصينية لحوالي 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت.

وأشاد رئيس منظمة الربط الكهربائي العالمي بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصرى في تحقيقيها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على رغبته في التعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية.

وأضاف أن المنظمة بصدد الإنتهاء من إعداد دراسة شاملة للربط العالمي بنهاية أكتوبر 2019، مشيراً إلى ضرورة إستغلال القدرات الهائلة التي تمتلكها دول القارة الأفريقية من مصادر مائية وشمسية لصالح القارة.

وأكد وزير الكهرباء، أن القطاع على أتم إستعداد لتقديم كافة المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء بما فى ذلك إستراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة في مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار في الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة (GEIDCO) بإعدادها ، مشيرا إلى أن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأوضح أن هناك مباحثات مع الجانب القبرصى لتبادل قدرات كهربائية مع قبرص بحوالي 2000 ميجاوات على مرحلتين من خلال مد كابل بحري.​