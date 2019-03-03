الصحة: إطلاق 30 قافلة طبية في 21 محافظة بداية من مارس الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 118 ألفًا و690 مواطنًا، من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 26محافظة على مستوى الجمهورية خلال فبراير الماضي.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن تنفيذ هذه القوافل يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والحدودية المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 885 عيادة في كافة التخصصات الطبية.

وصرحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، أن الوزارة أطلقت 30 قافلة طبية خلال الـ 10 أيام الأولى من الشهر الحالي، في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي محافظات: الجيزة، وجنوب سيناء، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والقاهرة، والدقهلية، بورسعيد، والوادي الجديد، والبحيرة، وأسيوط، وأسوان، ومطروح، والأسكندرية، ودمياط، والمنوفية، والإسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والأقصر.