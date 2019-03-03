مصطفى السيد: الاستئصال لم يقض نهائيا على خلايا السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير- نادر نبيل:

كرمت أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، العالم الدكتور مصطفى السيد، مكتشف علاج السرطان بالنانو ذهب، لجهوده العلمية. وقال السيد، خلال الصالون العلمي لأكاديمية البحث العلمي، إن السرطان أصاب مليون و600 شخص حول العالم، وأدى لوفاة 600 ألف.

وأوضح العالم المصري، أن استئصال السرطان لم يقض على الخلايا السرطانية حيث لم يتمكن الأطباء من تنظيف الجزء المصاب بشكل كامل.

ولفت إلى أن بعض جذور الخلايا تنتقل إلى مكان آخر عن طريق الدم بالجسم، حتى تصل في النهاية للقضاء على الإنسان.

ونظمت أكاديمية البحث العلمي، الصالون العلمي تتوجياً للأنشطه العلمية بالأكاديمية هذا العام، والذي سيعقد بصورة دورية وتبدأ الحلقة الأولى باستضافة العالم الكبير الدكتور مصطفي السيد.​