داخل مزرعة "بط".. الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد لإنفلونزا الطيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

رفعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا مفصلا إلى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، بشأن اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور وإجراءات التصدي له.

وقال بيان لوزارة الزراعة، الأحد، إن اكتشاف المرض جاء للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصي النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط.

وكشفت منى محرز عن نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور"h5n2" نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه في إحدى مزارع "البط" التي لا تطبق الأمان الحيوي، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.

وأضافت أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور، موضحة أن العترة "h5n1" من مرض إنفلونزا الطيور لم وظهرت الحالات في إحدى مزارع البط وليست في مزارع الدواجن.

وشددت نائب وزير الزراعة على التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أي أمراض وخاصة إنفلونزا الطيور، قبل البيع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، محذرة من عدم التزام أصحاب المزارع وقيامهم ببيع الطيور الحية بدون سحب عينات قبل البيع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لهم.

وأوضحت أن الدراسات الأولية أثبتت أن اللقاحات الحالية لها قدرة على الصد لهذه المعزولة وأن اكتشاف العترة الجديد من إنفلونزا الطيور جاء من قبل جهود الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خاصة لمرض إنفلونزا الطيور "h5n1 " من خلال عمل برامج للتقصى النشط في الأسواق ومزارع الدواجن، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق في برنامج على إجراءات لضمان التخلص الآمن من الطيور ومخلفاتها.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أنه من بين الإجراءات الاحترازية السريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أي بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل في الحجر البيطري على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، في القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.

وتواصل لجان الطب الوقائى بالهيئة تعمل على سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة، للكشف عن أي من العترة الجديدة، وتفعيل خطة التقصى للطيور البرية والمهاجرة والطيور المنزلية المجاورة، كذلك الأسواق بالاشتراك مع وزارة البيئة والموضوعة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى مع توفير الدعم المالى لتوفير المشخصات وتحديد أماكن تواجد الطيور المهاجرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف خطة التقصي والمتابعة والإبلاغ الفورى.