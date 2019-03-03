غدًا​.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (عزبة الوالدة – عرب الوالدة بحلوان – منطقة الزلزال – تعاونيات منشية عين حلوان – منطقة عين حلوان)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين 4/3/2019 وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنه نظراً لأعمال تنفيذ الطريق الدائري، مما يستلزم تحويل مسار خط 1000 مم المتعارض مع قواعد الكوبرى.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.