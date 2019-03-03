مصر | النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على مسؤول بماسبيرو و76 آخرين لاستيلائهم على 24 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على مسؤول بماسبيرو و76 آخرين لاستيلائهم على 24 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبني الإذاعة والتليفزيون، "ماسييرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد التاصر ابو الوقا، ايهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة الخاص بالقضية، وكذلك الاتهامات الموجهة للمتهمين، والوقائع التى ارتكبوها فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية.

وفور انتهاء النيابة من تلاوة امر الاحالة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بتلك الاتهامات الذي اجاب بعضهم بالنفي وانكاره وبعضهم ذكر تقاضيهم مبالغ مالية بين 500 جنيه و800 جنيه فقط.

وطالبت النيابة توقيع مواد القانون فى امر الاحالة وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.

وحضر للجلسة 50 متهما فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.