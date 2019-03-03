مصر | "قفشته في غية الحمام مع جارتي".. "حنان" تقيم دعوى خلع من زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قفشته في غية الحمام مع جارتي".. "حنان" تقيم دعوى خلع من زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت "حنان.م" دعوى خلع ضد زوجا أمام محكمة الأسرة بإمبابة، حيث كشفت تفاصيل مأساتها اليومية بعد الزواج بفترة، مبررة قضية الخلع قائلة: "بيخوني مع جارتنا في غية الحمام".

وتابعت الزوجة صاحبة الثلاثون عاماً أنها قد تزوجت من صاحب محل حمام زواج تقليدي عن طريق بعض الأقارب، وأنها تزوجت منه وانتقلت إلى عش الزوجية واستمر الزوج لمدة ثلاث سنوات أثمر عن إنجاب طفل يدعى يوسف يبلغ من العمر عامان.

وأوضحت أنها عاشت أيام كلها سعادة في البداية وخاصة عندما علم بحملها، وأن زوجها كان سعيد للغاية بحملها وأنجبت طفلها وكان يلبي جميع احتياجاتها وطفلها.

وتابعت: لكن لم تدم السعادة وبدأ يتغير الزوج تغيراً كاملاً، فكان يدخل من الخارج إلى غرفته ولا يخرج وينام ولا يتحدث معها، وبعد فترة لاحظت أنه يقضي فترات طويلة بغية الحمام الموجودة أعلى المنزل.

وعندما صعدت وجدته مع جارتهم التي كانت تصالح بينهم، وعندما هانته بصوت عالٍ قام بضربها، وعادت إلى منزل والدها وبها علامات الضرب وعندما طالبه والدي للمناقشة رفض وتحدث مع أخي الصغر بأسلوب غير مقبول ورفض الطلاق، ولذلك تقدمت بطلب خلع للمحكمة.