مصر | عدم قبول دعوى إلزام "الداخلية" بكتابة المحاضر والجلسات بالكمبيوتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم قبول دعوى إلزام "الداخلية" بكتابة المحاضر والجلسات بالكمبيوتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بكتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات، وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي، لإنتفاء القرار الادارى.

حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات تكتب على ورق عادي، وهو ما يعرضها للتلف.

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها بقبول دعوى إلزام الداخلية بكتابة محاضر الجلسات والتحقيقات على الكمبيوتر.