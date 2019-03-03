مصر | بدء محاكمة رئيس حسابات ماسبيرو و76 متهما بالاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة رئيس حسابات ماسبيرو و76 متهما بالاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبني الإذاعة والتليفزيون، "ماسييرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد التاصر ابو الوقا، ايهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وحضر للجلسة 50 متهما فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.

وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ ٢٤ مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على ٥٣ متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك ٢٣ متهما هاربا.