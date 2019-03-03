مصر | "زواج عرفي وطلقة نارية".. كواليس قتل ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زواج عرفي وطلقة نارية".. كواليس قتل ربة منزل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من مستشفي أم المصريين بوصول سيدة عشرينية العمر، مصابة بطلق خرطوش بالرأس، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وكشفت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المجني عليها متزوجة عرفيا من عاطل، وتقيم بشقة مستأجرة بمنطقة كفر طهرمس، صحبة صديقتها، ويوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها العرفي تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية صوبها، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.
وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبها، وبإعداد عدة اكمنة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
بلاغ يتهم دينا أنور بالتطاول على الشعب.. ويطالب بالكشف عن قواها العقلية
تقدم أيمن محفوظ وأمير نصيف المحاميان ببلاغ للنائب العام ضد الناشطه دينا أنور بتهمة إهانة الشعب المصري والإخلال بالمصالح العامة بعد بوست جديد أمس تصف فيه المصريين بالرعاع وتنكر على أولادها صداقة المصريين.
وصرح كل من محفوظ ونصيف في بلاغهما الذي حمل رقم ٣٢٨٦ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام بأن دينا أنور دائما ما تثير المشكوفي حقها الكثير من الجدل حول بعض ثوابت المجتمع المصري من أول الحجاب وإنكار الفرائض الإسلامية بأن قامت بتأليف كتاب المجد لخالعي الحجاب والظهور أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد مقدما البلاغ أنها نعت السواد الأعظم من شعب مصر بأقصى وأدنى الأوصاف من خلال حادث قطار محطة مصر ووصفت الفقراء بأنهم لا يستحقون حقوق الحياة.
وأشار المحاميان إلى أنها نعتت المصريين حسب وصفها أنهم من أرباب السوابق وغير جديرين بأي حقوق تذكر، وفي بوست لها نعتت المصريين بلفظ "أنجاس".
كما شككت في أنسابهم وشرفهم ونست أنها من ذلك الشعب الذي ترفض أن يصادق نجلها المصريين ومصادقته للأجانب هي وسام شرف تعتز به على التفاصيل الوارادة بالبوست على موقعها الرسمي وهذا يعد حسب القانون المصري جريمه إهانة الشعب والإخلال بالمصالح العامة طبقا لنصوص المواد مادة ٨٩ مكرر و١٧٨ ثالثا.
كما نشرت صورًا من شانها الإساءة إلى سمعة البلد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
وأختتم أيمن محفوظ وأمير نصيف المحاميان بلاغهما بمناشدة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المشكو في حقها والكشف عن قواها العقلية وتوجيه اتهامات لها بإهانة المجتمع المصري والإخلال بالمصالح العامة واتخاذ اللازم قانونا لمنعها من السفر.