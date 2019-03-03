مصر | "زواج عرفي وطلقة نارية".. كواليس قتل ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زواج عرفي وطلقة نارية".. كواليس قتل ربة منزل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عاطل على قتل زوجته العرفي، بسلاح ناري، بعد نشوب مشاجرة بينهما، داخل شقة مستأجرة بمنطقة كفر طهرمس، دائرة قسم بولاق الدكرور، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من مستشفي أم المصريين بوصول سيدة عشرينية العمر، مصابة بطلق خرطوش بالرأس، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وكشفت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المجني عليها متزوجة عرفيا من عاطل، وتقيم بشقة مستأجرة بمنطقة كفر طهرمس، صحبة صديقتها، ويوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها العرفي تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية صوبها، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبها، وبإعداد عدة اكمنة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

