مصر | الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها ضمن أحراز "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 11 إرهاب، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة التصريح بزيارة المتهمين بين فترات الانعقاد والمداولة بالجلسة.

واستأنفت المحكمة فض أحراز القضية وضمت مرفق رقم 1 مظروف ج/9، وهو عبارة عن بريد مرسل من شخص يدعى خالد سعد إلى خيرت الشاطر، بتاريخ 28 فبراير 2013 الساعة 11.40 صباحا، ويوجد عنوان جانبى "تقرير عن اجتماع فبراير"، وعنوان آخر "للعرض على المهندس خيرت - محضر الاجتماع مع ابو سالم"، ومرفق به صور ضوئية من الصحيفة رقم 516 حتى الصحيفة 518، وأنه تمت مناقشة عدة بنود بها أهداف وغاية المؤسسة وهيكلها القانوني والتحضير للجلسة الاستراتيجية الخاصة بصياغة الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة والاجتماع تم بحضور كلا من محمد سالم وخالد حمزة وعمار خالد، وبالصحيفة الاخيرة الاسماء المقترحة للمشاركة فى الجلسة الاستراتيجية.

كما ضمت الأحراز مظروف 10/ج، بعنوان جانبي "موضوع وزارة الثقافة للاطلاع والطباعة للمهندس خيرت للأهمية" بتاريخ 8 يونيو 2013 الساعة 7.32 ومرفق به، الصحف من 520 حتى 531 ويوجد رسم كروكي لهيكل التنظيم لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمؤسسات التابعة للوزير، ونبذة عن تلك الجهات وهى مركز تحقيق التراث، ومركز تاريخ مصر المعاصر، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، واكاديمية الفنون، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومى للترجمة، والاكاديمية المصرية للفنون بروما، ثم استعراض سياسة التطوير ومواجهة الفساد داخل الوزارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.