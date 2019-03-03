مصر | النيابة عن زيارة دفاع متهمي "التخابر مع حماس": لم يحضر أحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة عن زيارة دفاع متهمي "التخابر مع حماس": لم يحضر أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 11 إرهاب، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وقدمت النيابة أصل المحضر رقم 4 أحوال سجن شديد الحراسة طره بتاريخ 2 مارس 2019، وتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة للتصريح للدفاع بزيارة المتهم خيرت الشاطر في محبسه لمرة واحدة ما قبل جلسة 3 مارس، فإنه لم يقم دفاع المتهم المذكور بزيارته حتى تاريخه وأنه تم إثبات ذلك في البند رقم 63 في دفتر أحوال السجن.

كما قدمت محضرا برقم 65 أحوال سجن ملحق المزرعة بتاريخ 2 مارس، تضمن انه نفاذا لقرار محكمة الجنايات بالتصريح للدفاع بزيارة المتهمين فى محبسهم لمرة واحدة قبل جلسة 3 مارس فإنه بمتابعة حضور دفاع المتهمين لتمكينهم بلقائهم في محبسهم لم يحضر أحد تاريخ ووقت تحرير المحضر.

وقدمت النيابة محضرا يحمل رقم 95 أحوال سجن شديد الحراسة بطره بتاريخ 2 مارس، تضمن أنه لم يحضر أحد من دفاع المتهمين لزيارتهم بناء على قرار المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.