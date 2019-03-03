مصر | 27 أبريل .. الحكم في طعن منع السلفيين من الخطابة على المنابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 أبريل .. الحكم في طعن منع السلفيين من الخطابة على المنابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدئرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية، المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الأوقاف، المطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر للحكم بجلسة 27 إبريل المقبل .

وقال "صبري": "في دعواه تزايدت أعداد السفليين الذين يعتلون المنابر، خاصة في القرى والأقاليم، وذلك لتوظيف المساجد لمكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية، حيث كانت الزوايا وبعض المساجد الصغيرة وسيلة للتكسب المادي وجمع المال خارج إطار القانون، بالإضافة لعدم وجود أي تصاريح صادرة لهم من وزارة الأوقاف لاعتلاء المنابر، وعلى ضوء ذلك نادت اللجنة الدينية بمجلس النواب بضرورة منع دعاة الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر، خاصة في القرى والأقاليم، مؤكدين أن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في محاربتهم".