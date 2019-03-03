مصر | "النقض" تؤيد السجن المشدد 10 سنوات على 4 متهمين بـ"الانتماء لداعش بحلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تؤيد السجن المشدد 10 سنوات على 4 متهمين بـ"الانتماء لداعش بحلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بالانتماء لداعش بحلوان" على الأحكام الصادر بحقهم بالسجن المشدد 10 سنوات، ليصبح بذلك حكم نهائي بات لا طعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 متهمين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين فى القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.