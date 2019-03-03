مصر | تجديد حبس تاجر وعاطل لسرقتهما سيارة ومحاولة بيعها بحلوان 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمه جنح حلوان، حبس تاجر وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة ومحاولة بيعها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن قوة أمنية من قسم حلوان تمكنت من ضبط كل من:"ا.ا" 24 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، و"ش.م" 31 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما سيارة بدون أوراق تُفيد ملكيتها.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" من دائرة قسم شرطة المرج وأنهما حضرا لمنطقة حلوان - بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم التوصل إلى مالك السيارة، وتبين أنه كان فى سبيله للإبلاغ عن الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بالحبس وتم التجديد.

القبض على عاطلين لسرقتهما الهواتف بأسلوب الخطف بالإسكندرية

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، عاطل 28 سنة، له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه، عدد 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة " باب شرقى، سيدى جابر، العطارين، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل،23 سنة، سيئ النية، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.