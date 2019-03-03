مصر | ضبط عدد من موظفي البريد لاستيلائهم على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عدد من موظفي البريد لاستيلائهم على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط عدد من موظفي البريد لقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام وذلك على النحو التالي:

- "س. ف. ع"، سن 40، معاون مكتب بريد الملك الصالح بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره ("150,000" مائة وخمسون ألف جنيهاً) من الحساب الخاص بأحد العملاء عن طريق تزوير توقيع صاحب الحساب على إيصالات السحب، دون علمه والاستيلاء على المبلغ لنفسه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

- "ع. ا. ح" سن 43، وكيل أحد مكاتب البريد بالشرقية لقيامه بتسهيل الإستيلاء على مبلغ مالي قدره (4354 جنيه) من حساب المعاشات بالمكتب محل عمله وذلك عن طريق الاستمرار في صرف معاش متوفاة لابنها بدون وجه حق وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

- ثلاث مواطنات لقيامهن بالاحتيال وصرف مبالغ مالية من ضمن معاش "تكافل وكرامة" بدون وجه حق وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.