أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن التوسع في مشروعات الأمن الغذائي بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن التوسع في مشروعات الأمن الغذائي بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان بشأن التوسع في مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا.

وقال الدويك في نص طلبه: "تعاني محافظة قنا، من نقص مصانع الألبان، ولا يوجد بها إلا مشروع واحد فقط ضمن مشروعات الأمن الغذائي، بمنطقة المعنا، ويتم توزيع منتجاته عبر سيارات ومنافذ الأمن الغذائي بمدينة قنا فقط بأسعار معقولة، وبما أن المجتمع القنائي مجتمع زراعي في المقام الأول إلى أن منتجاتهم من المواشي التي يربونها لا تكفي احتياجاتهم مع التزايد السكاني"، مُضيفا أن ارتفاع أسعار منتجات الألبان المصنعة التي تنتجها المصانع الكبرى في الوجه البحري والتي زادت إلى الضعف جعل المواطنين يقبلون على سيارات ومنافذ الأمن الغذائي لشراء كافة أنواع منتجات الألبان.

وأكد النائب البرلماني، أن مراكز المحافظة تفتقر لمشروعات الأمن الغذائي ومنها مشروعات الألبان، فجميع المزارعين بالمحافظة الذين يملكون مواشي جميع منتجاتهم المنزلية لتغطية احتياجاتهم فمن منهم من يملك "جاموسة أو بقرة" وليس لديه فكرة على إنتاج الجبن إلا القليل من "ربات البيوت" الذين يبيعون بعد ما زاد عن حاجتهم في الأسواق الشعبية، مُطالبًا بتوسيع مشروعات الألبان وإسنادها في مدارس التعليم الزراعية والتي يبلغ عددها 10 مدارس تقريبًا وبها طاقات بشرية وإمكانات كبيرة تؤهلها المحافظة على هذه المشروعات وإعطائها صفة الاستمرارية، وبما أن هذه المدارس تغطي جميع مراكز المحافظة يمكنها أيضًا تغطية احتياجات المجتمع المحيط بها من منتجات الألبان.

على عبد العال: قرار ترامب القدس عاصمة لإسرائيل جائر

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته فى المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلمان العربى بدولة الإردن، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد قرار جائر واعتدى على حقوق الشعب الذى يقاتل حتى الآن من اجل استعادة اراضيه، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين يد غاصبة على الأراضى العربية.

وأضاف عبدالعال، أن لابد من حل للقضية الفلسطينية وهو دولة فلسطينية عاصمتها القدس ودوليه إسرائيلية، مضيفا أن فلسطين ستظل دولة عربية على الأراضى المحتلة والقدسة عاصمة لها، وهذا الحل الوحيد التى يقبل بها العالم العربى، مؤكدا أنه على الدول العربية أن تكون على يد واحدة من أجل أن تكون القدس عاصمة فلسطين.