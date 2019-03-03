أخبار مصر | المفتي: للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ولا يجوز دمج ماليتهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي: للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ولا يجوز دمج ماليتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الذمة هي وعاء أو إناء اعتباري غير مرئي أو كما يعبر عنه العلماء بأنه وعاء حكمي أو تقديري.

المفتي أوضح في بيان له أمس السبت، أن هذا الوعاء الاعتباري المقَدَّر وجوده لدى الإنسان تستقر فيه الواجبات والحقوق جميعًا، سواء كانت حقًّا لله تعالى أو حقًّا للعباد، مالية أو غير مالية كما قال العلماء قديمًا كالإمام الحطاب المالكي رحمه الله تعالى، وقد وافقهم على ذلك جهابذة القانون المدني المصري المعاصر بما يؤكد على الاتفاق الشرعي والقانوني حول هذا المعنى.

وتابع المفتي أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يترتب على الزواج في الشريعة ألإسلامية، اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو الأملاك أو غير ذلك من صور المال المختلفة.

ونوه المفتي بأن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط.