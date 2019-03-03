أخبار مصر | إقبال كبير من السائحين على زيارة منطقة كوم الشقافة الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير من السائحين على زيارة منطقة كوم الشقافة الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، اليوم الأحد إقبالًا كبيرًا من السائحين الأجانب علي زيارة مقابر كوم الشقافة الأثرية في الإسكندرية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إنتهاء مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وترميمها،وذلك بالتعاون مع المعونة الأمريكية.

وافتتح المشروع الدكتور خالد العناني وزير الآثار وتوماس جولدبرجر ممثل السفير الأمريكي في القاهرة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وحرص وزير الآثار علي التحاور مع السائحين الأجانب والاستماع لآرائهم في ما يزورونه من مواقع الآثار المصرية،كما حرص علي التقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد العناني على حرص الدولة بكل أجهزتها علي توفير أفضل أجواء للسائحين لزيارة مصر وآثارها،مؤكدا علي أن حرص السفراء الأجانب علي حضور الفعاليات الأثرية المختلفة إنما هي رسالة للعالم كله بأن مصر آمنة وترحب بزوارها في أي وقت.