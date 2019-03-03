أخبار مصر | "مصر بتتغير".. تعرف على أبرز المعلومات حول المتحف المصري الكبير "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر بتتغير".. تعرف على أبرز المعلومات حول المتحف المصري الكبير "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, فيديو عن مشروع المتحف المصري الكبير، أوضح من خلاله أن المشروع يقام على مساحة 117 فدان، بتكلفه بناء قدرها مليار دولار، ليضم 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور التي شهدها التاريخ المصري، مقسمة إلى 50 ألف قطعة تستخدم بالعرض الدائم للمتحف منها 20 ألف قطعة ستعرض لأول مرة، إلى جانب 50 ألف قطعة أخرى موجودة بمخازن حديثة لاستخدامها في الدراسات الأثرية والمعارض المتغيرة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن مساحة قاعة الملك توت غنخ آمون- والتي تُعد القاعة الرئيسية للمتحف- تصل إلى 8200م2 بارتفاع 18م2 ومن المقرر أن يتم استخدامها لعرض مقتنياته والتي تم نقل حوالي 90% منها للمتحف, مؤكداً أن اختيار تصميم المتحف قد تم من خلال مسابقة عالمية كبرى روعي فيها أن يكون أقرب للشكل الهرمي.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، حيث يتكون المتحف من بهو كبير يستقر به تمثال الملك رمسيس الثاني كواجهة لاستقبال الزائرين، كما يضم أيضاً قاعة مؤتمرات وسينما حديثة و28 محال تجاري و10 مطاعم ليقدم خدمة متكاملة للسائح الأجنبي وللأسرة المصرية.

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.