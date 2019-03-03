أخبار مصر | غدا.. كتابة صحيفة الدعوى في محاضرة بمعهد محاماة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. كتابة صحيفة الدعوى في محاضرة بمعهد محاماة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة أسوان، غدا الإثنين، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام حول كيفية كتابة صحيفة الدعوى، بقاعة "مسايا" بجمعية الشبان المسلمين أمام مجمع المحاكم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأشار حمدي الحرزاوي، وكيل النقابة، إلى أن المحاضرة سيلقيها ياسر شكري، المحامي، وسيتناول فيها بالشرح كيفية كتابة وصياغة صحيفة الدعوى وقيدها، لافتا إلى أنه سيتم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

يذكر أنه تم افتتاح الدورة الثانية لمعهد محاماة أسوان، منتصف فبراير المنصرم، بمشاركة ما يزيد على 200 محام من المقيدين بالجدول العام.

وكان أكد نقيب المحامين، تفعيل معهد المحاماة يعد من التجارب الرائدة، التى نتمنى لها النجاح، فهى تعد المحامى لسوق العمل، وتؤهل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، لممارسة المهنة، شكلا وموضوعا، ليتحقق دور المحامى فى خدمة المجتمع وحماية كل القيم النبيلة والحفاظ على المهنة وصورتها، مؤكدا أن المحامى صاحب رسالة وليس صاحب حرفة أو وظيفة. كما أشار نقيب المحامين أن نجاح هذا المعهد أو فشله سينسب لمجلس كله، مطالبًا بالعمل على اتخاذ ما يلزم لمصلحة جموع المحامين، لخلق جيل جديد واع مثقف يرتقي بمهنة المحاماة ورسالتها.

ومن جانبه قال حسين الجمال عضو المجلس، ومقرر معهد المحاماة، أن الهدف من إنشاء المعهد، تأهيل المحامين الجدد لممارسة المهنة بشكل فعلي، موضحًا أن الدراسة في كليات الحقوق دراسة أكاديمية، ولكن الدراسة في معهد المحاماة ستكون دراسة عملية، لتعلم أصول ممارسة المهنة وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وأضاف الجمال أن مدة الدراسة في المعهد تمتد لمدة ستة أشهر، مشيرا إلي أن الدراسة في المعهد إجبارية علي كل المحامين في الجدول العام، موضحًا أنه بعد انتهاء مدة الدراسة سيتم عمل امتحانات شفوية وتحريرية، ومن يجتاز هذه الامتحانات يحصل شهادة حتى يتمكن من التقديم للنقل من الجدول العام إلي جدول الابتدائي، مؤكدًا أنه من لا يحصل علي هذه الشهادة لن يتمكن من النقل إلي الجدول الابتدائي بعد الآن.

وأوضح أن رسوم الاشتراك بالدورة تبلغ 400 جنيه، مضيفًا أن نقابة المحامين تدعم هذه الدورات، ورسوم الاشتراك التي يدفعها المحامي هي رسوم رمزية، حيث تتكفل النقابة بتجهيز المقارات ومكافآت المحاضرين وإعداد وطبع المواد الدراسية وغيرها من مستلزمات الدراسة بالمعهد.

