أخبار مصر | محاضرتان عن المرافعات والتحكيم بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرتان عن المرافعات والتحكيم بمعهد محاماة القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت المحاضرة الأولى في الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية، بينما عقدت المحاضرة الثانية في الساعة الثانية ظهرا، واستمرت حتى الرابعة عصرا، وألقاهما الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص.
انعقدت المحاضرة بحضور إسماعيل طه وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي معهد المحاماة على مستوى الجمهورية.
يذكر أن معهد محاماة القاهرة الكبرى قد عقد محاضرة، الأربعاء الماضي، حول المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، ألقتها الدكتورة ميادة أحمد، الحاصلة على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية بجامعة كاليفورنيا.