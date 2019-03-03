أخبار مصر | محاضرتان عن المرافعات والتحكيم بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرتان عن المرافعات والتحكيم بمعهد محاماة القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس السبت، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة العامة.

عقدت المحاضرة الأولى في الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية، بينما عقدت المحاضرة الثانية في الساعة الثانية ظهرا، واستمرت حتى الرابعة عصرا، وألقاهما الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص.

انعقدت المحاضرة بحضور إسماعيل طه وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي معهد المحاماة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن معهد محاماة القاهرة الكبرى قد عقد محاضرة، الأربعاء الماضي، حول المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، ألقتها الدكتورة ميادة أحمد، الحاصلة على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية بجامعة كاليفورنيا.