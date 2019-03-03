أخبار مصر | "عاشور" يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، خلال زيارته لمصر، حيث عبر الأخير عن مدى سعادته بزيارته لمصر، ولقاء عاشور، على أساس أن مصر هي القاطرة البشرية في رسالة المحاماة، والدفاع عن المواطنين، متناولا خلال حديثه آخر المستجدات في الشأن العام، وما توصلت إليه المحاماة بسلطنة عمان.

وأشار الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي، خلال اللقاء الذي تم اليوم، بحضور عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن المحاماة بسلطنة عمان تنظر دائما إلى نظيرتها في مصر بحسبانها الدستور الفعلي للمحاماة.

كما تناول اللقاء أهمية تفعيل دور المحامين بسلطنة عمان في اتحاد المحامين العرب، وضرورة التعاون والتواصل ما بين الاتحاد والسلطنة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجانبين.