أخبار مصر | محلي "عمال الإسكندرية": نقف صفا واحدة لمساندة الدولة في معاركها ضد الإرهاب والشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلي "عمال الإسكندرية": نقف صفا واحدة لمساندة الدولة في معاركها ضد الإرهاب والشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، اجتماعا أمس السبت، في مقر الاتحاد، بالإسكندرية؛ لمناقشة كيفية مساندة الدولة في معاركها ضد الإرهاب، ومع التنمية والإنتاج.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة، حدادا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن ضحايا أبرياء.

وأكد "البدوي" خلال الإجتماع أن عمال الأسكندرية يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة مخططات تهديد مصر داخليا وخارجيا.

وأضاف الأمين عام الإتحاد العربي للصحافة والإعلام، أن "عمال مصر" يتميزون بالوعي ويواجهون كل المحاولات الإعلامية الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الإستقرار ونشر الشائعات المغرضة لتهديد السلم الإجتماعي الذي تتميز به مصر.

وأعلن "البدوي" خارطة طريق للعمال خلال الفترة القادمة تعتمد على المزيد من العمل والإنتاج ودعم المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة وتهدف إلى تحقق الإستقرار والرخاء الإقتصادي المنشود.

"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.

