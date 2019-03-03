27 أبريل.. الحكم في دعوى منع السلفيين من الخطابة على المنابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حجز الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية، المطالبة بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.
وكان سمير صبري المحامي أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الأوقاف يطالب فيه بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر.
وقال "صبري" إنه تزايدت أعداد السفليين الذين يعتلون المنابر خاصة في القرى والأقاليم وذلك لتوظيف المساجد لمكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية، حيث كانت الزوايا وبعض المساجد الصغيرة وسيلة للتكسب المادي وجمع المال خارج إطار القانون، بالإضافة إلى عدم وجود أي تصاريح صادرة لهم من وزارة الأوقاف لاعتلاء المنابر وعلى ضوء ذلك نادت اللجنة الدينية بمجلس النواب على ضرورة منع دعاة الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر خاصة في القرى والأقاليم مؤكدين أن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في محاربتهم.
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