"الطعون العسكرية" تؤيد حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ( د ب أ)

قضت محكمة الطعون العسكرية اليوم الأحد، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية التصريحات المسيئة.

وكانت محكمة جنح عسكرية قضت في أبريل الماضي بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة وغير صحيحة.

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وقرر القضاء العسكري في 12 أبريل الماضي إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة.

وكان جنينة، عضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية، قد زعم في حوار خاص مع "هاف بوست عربي"، امتلاك الفريق سامي عنان لمستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب "ثورة 25 يناير".

يشار إلى أنه تم احالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت العام الماضي، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة .