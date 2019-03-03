أحمد عبدالمعطي حجازي يجري جراحة دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تعرض الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، لوعكة صحية حادة، نقل على إثرها إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وقام الأطباء بعمل الفحوصات اللازمة قرروا بعدها إجراء جراحة دقيقة، وما زال يلازم غرفة العناية المركزة. بحسب مصادر مقربة من الشاعر.

ولد أحمد عبد المعطي حجازي، عام 1935 بمحافظة المنوفية بمصر، وأسهم في العديد من المؤتمرات الأدبية في كثير من العواصم العربية، ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر.

ترجمت مختارات من قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، وحصل على جائزة كفافيس اليونانية المصرية عام 1989، جائزة الشعر الأفريقى، عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1997.​