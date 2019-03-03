خطة البرلمان تطالب بمطابقة موازنة البرامج مع رؤية الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالبت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سليفيا نبيل والمختصة بموازنات البرامج والأداء، بالعمل على أن تكون كافة موازنات البرامج والأداء، واضحة وبها كافة التفاصيل أمام مجلس النواب.

وقالت رئيسة الاجتماع خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة البرامج والأداء لكل من وزارتي التربية والتعليم والتعاليم العالي والبحث العلمي بحضور ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط وبعض الوزرات الأخرى، إنه لابد أن تتطابق موازنة البرامج والأداء مع رؤية الدولة، وأن يخدم جودة المؤشر والإتاحة والتنافسية رؤية الدولة.

وخلال المناقشات طلبت من ممثل وزارة التعليم العالي مجموعة من النقاط الهامة ومنها بيان توضيحي عما يقوم به 11 مركزا للبحث العلمي تبلغ موازنتة المالية 3 مليار جنية، وما هو المنتج عن تلك المراكز وكيفية استخدام هذا المنتج للاضافة للاقتصاد القومي ،كما طلبت رئيسة الاجتماع موافاة اللجنة بنظم القبول للجامعات المقترح تطبيقة خلال الفترة القادمة.

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ومن جانبه، أكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تمتلك 350 معهد بحثي، بكافة الوزرات والمؤسسات المختلفة، وأن نصيب وزارة التعليم والبحث العملي منها 11 مركزا بحثيا وتبلغ الموازنة المالية لهم 3 مليارات جنيه.

وتابع: هذه المراكز أنتجت 120 ابتكار علمي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت نحو مركزين في مجال النشر العلمي حيث تحتل الآن المركز 35 عالميا بعد أن كانت 37، وتقدمت في مجال الابتكار العلمي إلى المركز 95 بعد أن كانت 105، واستهداف أن تكون مصر خلال 2020 في المركز 85 عالميا، في هذا المؤشر.

كما أكد على أن نسبة الطلاب المتواجدين بالجامعات الحكومية من إجمالي طلاب الجامعات تبلغ 60 بالمائة، في حين أن 40 بالمائة المتبقية تتوزع على الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد الخاصة.

كما أكد أيضا - ممثل التعليم العالي، على أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 40 بالمائة العام القادم من إجمالي عدد الشباب في سن التعليم الجامعي، خاصة وأن النسبة تبلغ الآن 36 بالمائة، ويبلغ عدد الطلاب 2 مليون و700 ألف طالب.​