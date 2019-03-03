برلماني: لعبة مومو خطر يهدد حياة الأطفال ويجب تجريمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ألعاب خطيرة بدأت تظهر على الساحة تشكل خطورة شديدة على حياة الأطفال كونها تدفعهم للإنتحار، مشيرا إلى أنها تعتبر تحديا جديدا يهدد الطفولة، آخرها لعبة "مومو" والتي انتشرت بعدد من دول العالم وتسببت بحالات وفاة.

وأشار دسوقي إلى ضرورة تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة، حيث إن الرسائل المصاحبة لصورة الفتاة التي المررعبة التي تظهر باللعبة، تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار وتهددهم بالقتل إن أخبروا أحدًا.

وطالب النائب بضرورة إدراج مثل هذه الألعاب تحت مظلة الجرائم الالكترونية، مشددة على أن أمن أطفالنا وسلامتهم هي مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة بضرورة تقديم رسائل توعوية للأطفال والمراهقين لتعريفهم بإرشادات وإجراءات السلامة عبر الانترنت من خلال حملة شاملة مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى توعية الآباء بمتابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب.​