"تخلصنا من السرطان" محاضرة للعالم مصطفى السيد بـ "هليوبوليس".. غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن استضافة الجامعة للدكتور مصطفى السيد الأستاذ بمعهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، غداً الإثنين لإلقاء ندوةً موسعةً بعنوان "أخيرًا تخلصنا من السرطان"، وذلك الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة أول طريق مصر إسماعيلية.

وأكد هاشم، تُولي الجامعة اهتمامًا خاصًّا بالبحث العلمي المتميز، مشيراً إلى أن البحث العلمي، يعتبر الأمل في النهوض بمصر في شتى القطاعات ومختلف المجالات.

وحسب بيان جامعة هليوبوليس، من المقرر أن يعرض السيد آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، لعلاج لمرضى السرطان، والتي تفتح الطريق للتخلص نهائيًّا من هذا المرض، وكذلك أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج.

وتابعت هليوبوليس، على أن يشهد فعاليات الندوة عدد من كبار رجال الدولة، والعلماء، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب.