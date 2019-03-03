محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
اقترح محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إضافة بعض الاشتراطات الخاصة بتجديد رخصة القيادة أو استخراجها للمرة الأولى، تتمثل في إجراء بعض الاختبارات الخاصة بضبط النفس وكيفية التعامل تحت ضغط بالإضافة لتحليل المخدرات بشكل دوري على السائقين.
وأضاف العقاد في بيان اليوم الأحد، أن الاقتراح يهدف للوقوف على طريقة تعامل السائق تحت ظروف معينة وكيف سيتعامل في بعض المواقف وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن اجتياز هذه الاختبارات إجبارياً لما لها من فائدة تعود على المجتمع بشكل عام.
وأشار النائب إلى أن هذه الاختبارات لابدّ أن تتم من قبل مجموعة متخصصة في علم النفس، مشددًا على ضرورة أن يتم إجراء تحليل مخدرات للسائقين بشكل عشوائي سواء المتواجدين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة وتنظيم حملات مرورية ومن يثبت تعاطيه مواد مخدرة لابد أن تكون هناك عقوبات مغلظة تتمثل في سحب الرخصة منه فورا وإدراج اسمه ضمن قائمة سوداء لعدم استخراج الرخصة مرة أخرى طيلة حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يطالب بخضوع السائقين لاختبارات "نفسية" قبل استخراج الرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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