السيسي يستقبل بطريرك الكاثوليك وسفير الفاتيكان بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

قالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم الأحد، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، والكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية، والمنسينيور برونو موزارو، سفير الفاتيكان بالقاهرة.

أضافت الكنيسة الكاثوليكية في بيانها أن البطريرك إبراهيم إسحق عبّر بعد الزيارة عن مدى سعادته للاستقبال الكريم من الرئيس، وعن المواضيع التي تمت مناقشتها في الزيارة.

وأشار بيان الكنيسة إلى أن الحوار دار حول مدي تقدير الرئيس للدور الاجتماعي والتنموي والتربوي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وشكر البابا فرنسيس لدعمه المستمر للسلام ولزرع وترسيخ مباديء الأخوة الإنسانية.

ومن طرفه قدم الكاردينال ليوناردو ساندري تحيات البابا فرنسيس للرئيس السيسي، مؤكدًا صلواته الشخصية له ولكل الشعب المصري.

وقدم الكاردينال ليوناردو ساندري للرئيس ميدالية مرسلة من البابا فرانسيس، مع وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها شهر فبراير الماضي.