انت الان تتابع في 60 دقيقة.. 27 مرشحا بانتخابات الصيادلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتخابات - صورة تعبيرية

قال الدكتور فتح الله الشرقاوي أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، إنه مع أول ساعة من فتح باب الترشح للانتخابات تقدم 27 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة العامة والبالغ عددها 12 مقعدا، بينما تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، وهما الدكتور كرم كردي، والدكتور ثروت حجاج، مضيفا أنه تم فتح باب تلقي طلبات الترشيح في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وسيتم إصدار بيان بما تم خلال اليوم.

وذكر الشرقاوي، أن اللجنة مستمرة في تلقى طلبات الترشيح حتى يوم 12 مارس الجاري، مشددا على حرص نقابة الصيادلة على إجراء العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة، إذ أن ما تشهده النقابة من إقبال كثيف للترشح عرس ديمقراطي يتيح للصيادلة اختيار من يمثلهم للدفاع عن قضاياهم وبداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل